Nach Jahren der Dominanz verliert Apple erstmals seit 2019 den Spitzenplatz an den Google-Mutterkonzern Alphabet, dessen KI-Offensive zum Kurstreiber geworden ist. Der US-Technologiekonzern Alphabet hat Apple bei der Marktkapitalisierung überholt. Zum Handelsschluss am Mittwoch kam Alphabet auf einen Börsenwert von rund 3,88 Billionen US-Dollar und lag damit erstmals seit 2019 wieder vor Apple, dessen Marktkapitalisierung bei 3,84 Billionen US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
