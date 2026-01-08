Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt zeigte sich zur Wochenmitte erneut fest, so die Börse Stuttgart.Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sei auf 2,83% gefallen - ein Rückgang gegenüber der Vorwoche (2,87%). Niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich hätten dazu geführt, dass am Anleihemarkt wieder Spekulationen über eine weitere Zinssenkung der Europäischen Zentralbank aufgekommen seien - auch wenn Experten betonen würden, dass kurzfristige Schritte vorerst unwahrscheinlich bleiben würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
