Donnerstag, 08.01.2026
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
ACCESS Newswire
08.01.2026 10:50 Uhr
New Digital Platform Fast Food Menu info Launches to Simplify Fast-Food Menu and Pricing Decisions

Deciding what to eat just got easier, particularly in the USA. Today marks the official launch of Fast Food Menu info, a comprehensive digital platform designed to provide consumers with instant access to up-to-date menus, pricing, and nutritional information for the nation's most popular fast-food chains.

DENVER, CO / ACCESS Newswire / January 8, 2026 / A new digital information platform, fast food menu, has officially launched, offering consumers across the United States access to updated fast-food menus, pricing details, and nutritional information in one centralized location.

With menu items and prices frequently changing, consumers often encounter inconsistent or outdated information when planning meals. FastFoodMenu.info was developed to address this gap by providing a streamlined, web-based resource focused on clarity, accessibility, and ease of use.

The platform is designed for individuals and families seeking quick, reliable information before visiting a restaurant or placing an order. By consolidating menu data into a single interface, the site aims to reduce confusion and save time for users navigating dining decisions.

Platform Features Include:

  • Menu Pricing Information: Allows users to review estimated costs prior to ordering.

  • Full Menu Listings: Includes standard offerings and limited-time items as available.

  • Nutritional and Allergen Details: Supports informed dietary choices.

  • Mobile-Friendly Design: Optimized for use on smartphones and tablets.

According to Anthony Mckenzie, founder of Fast Food Menu, the platform was created to meet the growing demand for easily accessible dining information. "Consumers want straightforward answers when deciding what and where to eat," Mckenzie said. "This platform is intended to serve as a practical reference point for those decisions."

In addition to menu data, It plans to publish informational content related to fast-food industry trends, menu changes, and consumer-focused insights through its blog section.

About the company

fast food menu is a U.S.-based digital information platform focused on providing current fast-food menu, pricing, and nutritional data. The company aims to support informed dining decisions by offering accessible, consolidated information through a user-friendly online experience.

It is now available nationwide.

For more information, visit https://fastfoodmenu.info.

Media Contact

Organization: Fast Food Menu
Contact Person Name: Anthony Mckenzie
Website: https://fastfoodmenu.info/
Email: info@fastfoodmenu.info
Address: 4820 Carlson Way, Suite 100, Denver, CO 80202
City: Denver
State: Colorado
Country: United States

SOURCE: Fast Food Menu



View the original press release on ACCESS Newswire:
https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/food-and-beverage-products/new-digital-platform-fast-food-menu-info-launches-to-simplify-fast-food-1125443

© 2026 ACCESS Newswire
