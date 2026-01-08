Mainz (ots) -
Freitag, 09.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
18.45 Momente der Geschichte II
Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation
Deutschland 2017
"Tatort Mittelalter: Räuber und Plünderer" entfällt
19.30 Momente der Geschichte II
Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern
Deutschland 2015
"Lüge und Wahrheit - Die Macht der Information: Krieg" entfällt
(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6192282
Freitag, 09.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
18.45 Momente der Geschichte II
Die Welt des Mittelalters: Von Minnesang zu Reformation
Deutschland 2017
"Tatort Mittelalter: Räuber und Plünderer" entfällt
19.30 Momente der Geschichte II
Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern
Deutschland 2015
"Lüge und Wahrheit - Die Macht der Information: Krieg" entfällt
(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6192282
© 2026 news aktuell