© Foto: Jan-Philipp Strobel/dpaHenkel hat Olaplex ein Übernahmeangebot gemacht, berichten Insider. In Wochen könnte es klappen - oder doch noch scheitern. Die Aktie von Olaplex legt daraufhin um 22 Prozent zu.Einem Agenturbericht zufolge hat Henkel ein Übernahmeangebot für den US-Haarpflegespezialisten Olaplex Holdings vorgelegt. Wie Bloomberg am späten Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtet, könne es binnen Wochen eine Einigung geben. Es gilt allerdings als nicht ausgeschlossen, dass die Gespräche noch scheitern. Der Wert von Olaplex wird auf 900 Millionen US-Dollar taxiert. Aufgrund zurückhaltender Konsumausgaben und wegen eines intensiven Wettbewerbs kämpfte Olaplex zuletzt mit einer zurückgehenden Nachfrage. …Den vollständigen Artikel lesen
