Vaduz (ots) -Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Dezember 437 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb im Dezember mit 2 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte.JugendarbeitslosigkeitDie Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) verringerte sich gegenüber dem Vormonat um 5 Personen auf 40. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 6 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,8 % (Vormonat 2 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Quote 0,3 Prozentpunkte.Weitere AltersklassenIn der Altersklasse von 25 - 49 Jahren erhöhte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 15 Personen auf 249. Dies entspricht einer Quote von 2,3 % (Vormonat 2,1 %).In der Altersklasse 50plus erhöhte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 2 Personen auf 148. Dies entspricht einer Quote von 1,8 % (Vormonat 1,8 %).Personen im Zwischenverdienst83 Personen waren per Ende Dezember im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 6 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 16 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FLDie Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 79 Personen. Dies entspricht 2 Personen weniger als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 45 Personen. Dies entspricht 38 Personen weniger als im Vormonat.Gemeldete offene StellenDie Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 904 Stellen gegenüber 883 im Vormonat.KurzarbeitIm Berichtsmonat haben 5 Betriebe Anspruch wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit und 3 Betriebe wegen witterungsbedingter Kurzarbeit.