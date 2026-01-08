Vaduz (ots) -Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat sich bereits an der Volkszählung 2025 beteiligt. Am 10. Dezember 2025 hatte das Amt für Statistik 40'772 Einwohnerinnen und Einwohner für die Volkszählung angeschrieben. Bis und mit Dienstag, 6. Januar 2026, wurden bereits 20'823 Online-Fragebogen abgegeben und rund 2'300 Rückantwortkuverts mit Papierfragebogen eingeschickt. Dies entspricht einem Rücklauf von 56.7%.Amtsleiterin Franziska Frick zeigt sich erfreut über den bisherigen Rücklauf und bittet alle, die noch nicht teilgenommen haben, dies nach Möglichkeit bis zum Abgabetermin, dem 13. Januar 2026, zu tun: "Gerade wer den Fragebogen am Computer, Tablet oder Smartphone ausfüllen kann, möchte ich bitten, mitzuhelfen, die Anzahl der Erinnerungsschreiben inklusive der gedruckten Fragebogen klein zu halten, welche am 23. Januar 2026 verschickt werden."Teilnahme auf PapierEinwohnerinnen und Einwohner, die bevorzugen, den Fragebogen auf Papier zu beantworten, können den Erinnerungsbrief, der Mitte Januar verschickt wird, abwarten. Diesem ist ein Papierfragebogen beigelegt. Der Abgabetermin für den schriftlichen Fragebogen ist der 8. Februar 2026.Weiterhin Online-Teilnahme möglichAuch wenn der Erinnerungsbrief einen Papierfragebogen enthält, ist es weiterhin möglich, den Fragebogen online unter www.volkszaehlung.li auszufüllen. Die Zugangsdaten befinden sich oben rechts auf dem zugestellten Papierfragebogen.Teilnahmeverpflichtung und DatenschutzNur wenn alle Einwohnerinnen und Einwohner den Fragebogen vollständig ausfüllen, ist es möglich, aussagekräftige Ergebnisse für das Land, die einzelnen Gemeinden und verschiedene Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Deshalb ist die gesamte Bevölkerung verpflichtet, an der Volkszählung teilzunehmen. Die Statistiken, die aus den Daten resultieren, werden publiziert und sind für alle kostenlos zugänglich.Die Informationen aus den Fragebögen unterstehen dem Statistikgeheimnis und werden nur vom Amt für Statistik und nur für statistische Zwecke genutzt. Die Übermittlung des Online-Fragebogens erfolgt verschlüsselt. Die Volkszählungsergebnisse werden in einer Art und Weise veröffentlicht, dass keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind.Informationen und Einstiegsseite zum Online-Fragebogenwww.volkszaehlung.liPressekontakt:Amt für StatistikFranziska Frick, Leiterin Amt für StatistikT +423 236 64 67franziska.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937582