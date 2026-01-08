Die Wall Street kann sich in Kürze über ein weiteres Biotech-Unternehmen freuen. Der Radiopharma-Spezialist Aktis Oncology strebt an die Nasdaq und will mit dem Listing einen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag einnehmen. Einen namhaften Großaktionär konnte der Börsen-Newcomer bereits an Bord holen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, konnte Eli Lilly als Ankerinvestor gewonnen werden. Zwischen dem Radiopharma-Spezialisten und dem wertvollsten börsennotierten Pharma-Konzern der Welt besteht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
