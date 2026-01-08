DJ Bechtle bündelt internationales Geschäft in neuer Sparte

DOW JONES--Der IT-Dienstleister Bechtle bündelt sein internationales Geschäft in eigener Organisation. Die Aktivitäten aus bisher drei Einheiten werden seit dem 1. Januar unter einem Dach der "Bechtle International Division" (BID) zusammengefasst, die künftig Projekte mit international tätigen Konzernen und großen mittelständischen Unternehmen mit multinationaler Präsenz betreut, wie Bechtle mitteilte.

"Unser internationales Geschäft ist ein wesentlicher Wachstumstreiber für den nachhaltigen Erfolg von Bechtle", sagte COO Konstantin Ebert laut der Mitteilung. "Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine herausragende Position als IT-Partner für global agierende Kunden erarbeitet, die wir künftig weiter ausbauen wollen."

Die Leistungen der BID umfassen bei internationalen Kundenprojekten die Bereiche Business Development, Angebots- und Ausschreibungsmanagement sowie die operative Geschäftsabwicklung. Zudem stehen die Leistungen europaweit allen Gesellschaften des Konzerns zur Verfügung.

January 08, 2026

