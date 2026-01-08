EQS-News: IR4value GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

IR4value und meet2vote: Praxis-Seminar "Die Gesetze des Kapitalmarkts 2026" im Februar in München und Hamburg



08.01.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





IR4value und meet2vote: Praxis-Seminar "Die Gesetze des Kapitalmarkts 2026" im Februar in München und Hamburg Fortsetzung der bewährten Seminarreihe für börsennotierte und kapitalmarktnahe Unternehmen gemeinsam mit renommierten Experten

Event in München wird in hybrider Form auch zur Onlineteilnahme angeboten

Termine: München am 3. Februar 2026, Hamburg am 11. Februar 2026 München, 8. Januar 2026 - Im Jahr 2026 setzen IR4value und meet2vote unter neuer Flagge ihre langjährige Tradition fort und laden gemeinsam mit ihren Seminarpartnern Osborne Clarke und ACS Solution zum etablierten Praxis-Seminar "Die Gesetze des Kapitalmarkts 2026" ein. Hochkarätige Expertise bringen zudem Heuking und Krammer Jahn am 3. Februar 2026 in München sowie Noerr am 11. Februar 2026 in Hamburg als weitere Seminarpartner ein. "Unser Seminar steht seit vielen Jahren für praxisnahe Einordnung und verlässliche Orientierung im Kapitalmarktrecht. Unser Anspruch war und ist es, aktuelle Entwicklungen nicht nur zu erläutern, sondern ihre Bedeutung für die tägliche Praxis greifbar zu machen", sagt Thomas Wagner, Initiator des Seminars. Das Seminar richtet sich an börsennotierte und kapitalmarktnahe Gesellschaften sowie an Verantwortliche aus Investor Relations, Recht, Corporate Governance und Hauptversammlungsorganisation. Im Fokus stehen die maßgeblichen rechtlichen und praktischen Entwicklungen des Kapitalmarkts, beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven durch erfahrene Kapitalmarktexperten. In drei thematischen Slots werden gemeinsam mit Partnern von Heuking und Krammer Jahn in München und Noerr in Hamburg sowie weiteren renommierten Experten, u. a. von Alliance Advisors, Bayerische Börse, BrainNova, Deutsches Aktieninstitut, Formycon, Quirin Privatbank und SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., die aktuellen Entwicklungen und zentralen Fragestellungen für börsennotierte sowie kapitalmarktnahe Gesellschaften beleuchtet - mit besonderem Fokus auf die IR- und HV-Praxis. Update Hauptversammlung: HV-Beratung und -Technik, Abstimmungsrichtlinien sowie ARUG/SRD II

Update Kapitalmarktrecht & Verwaltungspraxis

Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts & Potenziale von Künstlicher Intelligenz in der Investor Relations und HV-Abwicklung sowie deren rechtliche Einordnung Mit der Seminarreihe stellt sich zugleich IR4value als neu gegründete Beratungsgesellschaft im Investor-Relations-Markt vor. Die IR4value GmbH ist aus einem eingespielten Team (vormals Better Orange IR & HV AG) mit langjähriger Erfahrung in der Kapitalmarktkommunikation hervorgegangen. "Wir begleiten Unternehmen in allen Fragen der Kapitalmarktkommunikation mit dem Ziel, Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und Vertrauen aufzubauen bzw. zu stärken - als Grundlage für eine nachhaltige Kapitalmarktpositionierung. Weil zugleich die Erfüllung der Pflichtveröffentlichungen im Being Public ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist, bietet das Seminar die ideale Plattform zum Austausch", sagt Frank Ostermair, Geschäftsführer der IR4value GmbH. Das Detail-Programm zum Seminar finden Sie hier . Hinweis zur Anmeldung: Bitte melden Sie sich an unter https://meet2vote.de/Seminar oder per formloser E-Mail an seminar@meet2vote.de . Für Vertreter von börsennotierten, kapitalmarktorientierten oder kapitalsuchenden Unternehmen ist die Teilnahme kostenlos. Für alle anderen Interessenten beträgt die Teilnahmegebühr 200 EUR. IR4value GmbH IR4value begleitet Unternehmen in allen Fragen der Kapitalmarktkommunikation. Dabei liegt der Fokus auf der inhaltlichen und strukturellen Ausgestaltung von Investor Relations - von der Entwicklung einer belastbaren Equity und Bond Story über die Unterstützung der laufenden Kapitalmarktkommunikation, insbesondere der Being-Public-Pflichten, bis hin zur Vorbereitung und Unterstützung des Managements im Dialog mit Investoren, Analysten und Journalisten. Mit einem faktenbasierten, langfristig orientierten und konsequent an den Erwartungen des Kapitalmarkts ausgerichteten Ansatz arbeitet IR4value partnerschaftlich mit Vorständen, Geschäftsführungen und IR-Verantwortlichen zusammen - analytisch, strukturiert und mit einem klaren Verständnis für Kapitalmarktlogik. IR4value - Werte sichtbar kommunizieren. www.ir4value.de meet2vote AG meet2vote berät und begleitet Gesellschaften, Genossenschaften und Vereine bei der rechtssicheren Vorbereitung und Durchführung ihrer Versammlungen. Mit langjähriger Expertise sorgt das Team von meet2vote für einen strukturierten, transparenten und rechtlich belastbaren Ablauf - auch bei komplexen Interessenlagen. Innovative Softwarelösungen sind wesentlicher Bestandteil dieses gesamten Prozesses - von der Anmeldung über die Abstimmung bis zur professionellen Handhabung von Fragen: Vorbereitung, Erfassung und Beantwortung inklusive. Ein nahtloser Prozess für Ihre HV. meet2vote - Ihre Hauptversammlung. Unsere Mission. www.meet2vote.de Kontakt meet2vote AG

Thomas Wagner

thomas.wagner@meet2vote.de

IR4value GmbH

Frank Ostermair

frank.ostermair@ir4value.de



08.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News