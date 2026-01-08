Strategische Übernahme vertieft das technische Know-how von GEOLOG und erweitert das weltweite Dienstleistungsangebot

GEOLOG International B.V. ("GEOLOG" oder das "Unternehmen"), ein führender unabhängiger Anbieter von geowissenschaftlichen Dienstleistungen, Bohrlösungen und Oberflächenmessungen für die Energieindustrie, gab heute die erfolgreiche Übernahme von Quad Ltd und QO Inc. (zusammen "Quad") bekannt. Quad ist ein langjähriger Anbieter von Geologen für Bohrstellen und den Betrieb sowie von fortschrittlichen Dienstleistungen im Bereich Porendruck- und Bruchgradientenanalyse.

Diese strategische Ergänzungsakquisition erweitert das Portfolio von GEOLOG im Bereich fortschrittlicher Untergrund- und Bohrunterstützungsdienstleistungen erheblich und festigt seine globale operative Präsenz.

GEOLOG und Quad blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei zahlreichen internationalen Projekten zurück, bei denen sie ein breites Spektrum von Kunden aus der Energiebranche betreut haben. Die Integration der erfahrenen Mitarbeiter und der spezialisierten technischen Fähigkeiten von Quad wird die Kapazitäten von GEOLOG stärken, Kunden in komplexen Bohrumgebungen zu unterstützen, von der Exploration über die Entwicklung bis hin zur Produktion.

"Quad ist seit langem ein vertrauenswürdiger Partner, und wir freuen uns, das Team offiziell in der GEOLOG-Familie willkommen zu heißen", kommentierte Richard Calleri, Chief Executive Officer von GEOLOG. "Das Unternehmen genießt in der Branche einen ausgezeichneten Ruf für seine Kompetenz in den Bereichen Bohrloch- und Betriebsgeologie sowie Porendruck- und Bruchgradientenanalyse. Durch die Kombination des Fachwissens von Quad mit der umfassenden globalen Präsenz und Technologieplattform von GEOLOG können wir nun eine wirklich integrierte Reihe von Lösungen anbieten, die für technisch anspruchsvolle und risikoreiche Bohrungen von entscheidender Bedeutung sind."

Quad ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden erfahrene Geologen und anerkanntes Fachwissen in kritischen Disziplinen wie Porendruckvorhersage und Bruchgradientenanalyse. Zu ihren umfangreichen Erfahrungen gehören die Unterstützung von Hochdruck- und Hochtemperaturbohrungen (HPHT), Tiefseebohrungen und unkonventionellen Bohrungen, wobei sie wichtige Erkenntnisse für die Optimierung der Bohrplanung, das Management von Bohrrisiken und die Verbesserung der allgemeinen Sicherheit und Leistung liefern.

Durch die Integration der Dienstleistungen von Quad in das bestehende Portfolio von GEOLOG profitieren Kunden von folgenden Vorteilen:

Erweiterter Talentpool: Zugang zu einem größeren globalen Team von Bohrgeologen und Betriebsgeologen mit umfassender Erfahrung in verschiedenen geologischen und betrieblichen Umgebungen. Verbessertes Risikomanagement: Überlegene Fähigkeiten zur Porendruck- und Bruchgradientenanalyse zur Unterstützung der Bohrlochkonzeption, von Echtzeit-Bohrentscheidungen und einer effektiven Risikominderung. Umfassende Dienstleistungserbringung: Eine breitere, integrierte Lösung, die die fortschrittlichen Oberflächenmessungen und digitalen Arbeitsabläufe von GEOLOG mit der fachlichen Beratung und geologischen Expertise von Quad vor Ort kombiniert.

In den kommenden Monaten werden GEOLOG und Quad die Erbringung ihrer Dienstleistungen koordinieren, technische Arbeitsabläufe aufeinander abstimmen und ihre Angebote weiter integrieren.

Shaun Coogan, Direktor von Quad, fügte hinzu: "Dies ist ein logischer nächster Schritt in unserer langjährigen Beziehung zu GEOLOG. Wir teilen das Engagement für technische Exzellenz und eine kundenorientierte Kultur. Gemeinsam sind wir besser gerüstet, um unseren Kunden dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren, die Leistung ihrer Bohrlöcher zu verbessern und ihre Projekte weltweit sicher und effizient durchzuführen."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über GEOLOG

GEOLOG ist ein führender unabhängiger globaler Anbieter von geowissenschaftlichen Dienstleistungen für Bohrstellen, Oberflächenmessungen und fortschrittlichen Bohrunterstützungsdiensten für die Energieindustrie. GEOLOG ist in über 40 Ländern tätig und bietet hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Formationsbewertung, Bohroptimierung, Reservoircharakterisierung und Echtzeitdaten, die Kunden dabei helfen, Risiken zu reduzieren, die Leistung ihrer Bohrlöcher zu verbessern und die Gesamtkosten für die Felderschließung zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter: www.geolog.com

Über Quad Ltd und QO Inc.

Quad Ltd und QO Inc. sind spezialisierte Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Bohrlochgeologie, Betriebsgeologie, Porendruck- und Bruchgradientenanalyse für die internationale Öl- und Gasindustrie. Quad ist in allen wichtigen Öl- und Gasbecken weltweit tätig und unterstützt Betreiber und Dienstleistungsunternehmen von der Exploration bis zur Erschließung, wobei der Schwerpunkt auf komplexen Bohrlöchern, HPHT-Umgebungen und technisch anspruchsvollen Projekten liegt.

