Rückblick 2025 - Smile when you are winning!

Kaum ein Aktienindex schloss das Börsenjahr 2025 im Negativen.

Dabei hätte es durchaus Anlässe dazu gegeben. Doch schon im Kölner Volksmund heißt es: "Et hätt noch emmer joot jejange." ("Es ist bisher noch immer gut gegangen.")

Risiken wurden zur Kenntnis genommen, und so bleiben viele positive Kursbewegungen übrig:

In Europa ging es vor allem im ersten Halbjahr deutlich nach oben.

So konnte sich der EURO STOXX 50 (Price) Index im Gesamtjahr mit einem Plus von gut 18 % auf 5.752 Indexpunkte steigern und endlich nach 25 Jahren mehrere neue Allzeithochs markieren. Der breitere STOXX Europe 600 (Price) Index stieg um 16,7 % in den letzten 12 Monaten. Der DAX (Performance) Index lag unter diesen dreien vorn und markierte bei 24.351 Indexpunkten seinen Jahresendstand - ein Plus von gut 22 %, um mit viel Anlauf und guter Laune in die ersten Handelstage des noch jungen Jahres 2026 zu starten.

Erfreulich verlief es auch für den MDAX (Performance) Index, der um 19 % zulegen konnte, nachdem er sich 2024 noch um knapp 6 % verbilligt hatte.

Auch jenseits des Atlantiks lief es wieder prima:

Der S&P 500 (Price Return) Index und der Dow Jones Industrial Average Index legten zweistellig zu, und der Nasdaq-100 verbuchte im Jahresverlauf immerhin ein Plus von rund 20 %.

Die Technologieaktien waren gesucht und zogen die amerikanischen Indizes nach oben, was man auch daran ablesen konnte, dass der gleichgewichtete S&P 500 hinterherhinkte.

Bemerkenswert war zudem, dass der Nasdaq-100 Anfang April 2025 um 20 % unter seinem Allzeithoch lag, bei 17.090 Indexpunkten, und seitdem fast um 40 % zulegte und am Ende den breiter gestreuten S&P 500 outperformte.

Schade nur für alle, die den US-Dollar nicht zu ihrer Heimatwährung zählen. Sie mussten durch den schwächeren Dollar Währungsverluste hinnehmen, die einen Großteil der US-Dollar notierten Aktienmarktgewinne schmälerten.

Auch bei den Schwellenländern ging es nach oben: Der MSCI Emerging Markets Index konnte deutlich hinzugewinnen, notiert aber weiterhin unter seinem Allzeithoch vom Februar 2021.

Welche Aktien haben den DAX bewegt?

So viele waren es gar nicht: Nur 12 der 40 Werte feierten im Jahresverlauf neue Allzeithochs, und auf dem Siegertreppchen stand am Ende Rheinmetall mit einem sehr deutlichen Plus von rund 150 %, direkt gefolgt von Siemens Energy AG. Allerdings schlossen auch 13 Werte das Jahr mit einer negativen Performance ab.

Und was war mit Gold?

Gold und Silber glänzten - wie andere Edelmetalle auch. Sie feierten viele Allzeithochs. Gold beispielsweise konnte sich auf Niveaus von über 4.300 USD je Feinunze verteuern und damit über 60 % hinzugewinnen.

Neues Jahr, neues Glück?

Die meisten Analysten, so auch die der UniCredit, schauen konstruktiv auf 2026, auch wenn uns viele Risiken ins neue Jahr begleiten werden.

Ich werde mich Monat für Monat melden und die jeweils abgelaufene Entwicklung kommentieren. Und natürlich lohnt es sich onemarkets TV auf youtube zu abbonieren, um nichts zu verpassen.