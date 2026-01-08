Knorr-Bremse hat erfolgreich die Akquisition von Duagon abgeschlossen, was die Fähigkeiten des Unternehmens in der Bahnelektronik, eingebetteten Systemen und Signalgebung erheblich stärkt. Diese Transaktion festigt die Position des Unternehmens als Tier-1-Partner im gesamten Bahnsystem, von der Fahrzeugtechnik bis zur Infrastruktur, und erweitert das Team um etwa 1.000 qualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Elektronik und Software. Die Integration von Duagon wird voraussichtlich bedeutende Synergien liefern, Innovationen und die Digitalisierung beschleunigen sowie die langfristige Rentabilität der Bahnsparte unterstützen. Unserer Ansicht nach verbessert dieser Deal die Ertragssichtbarkeit und hebt den Bahnsektor als einen wichtigen Wachstums- und Margentreiber hervor. Die Sparte Nutzfahrzeug-Systeme hingegen sieht sich kurzfristig mit Herausforderungen durch schwierige makroökonomische Bedingungen, die den Lkw-Markt belasten, konfrontiert. Wir erhöhen unsere Schätzungen und setzen unser Kursziel auf 86,00 EUR (von 80,00 EUR), senken jedoch unsere Bewertung auf VERKAUFEN (von HALTEN) in Folge der starken Kursrally der letzten Monate. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag
