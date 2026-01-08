Unser Kauftipp zur IREN-Aktie im vergangenen Monat zu Kursen unter 34 US-Dollar hat sich als goldrichtig erwiesen. Mittlerweile konnte das Papier viel Boden gut machen und zeitweise sogar wieder nah an den 50 US-Dollar handeln. Die Volatilität bleibt aber hoch. Wie geht es jetzt weiter? Um das Potenzial von IREN einzuordnen, ist ein Blick auf das globale Umfeld der KI-Infrastruktur notwendig. Der Ausbau leistungsfähiger Rechenzentren scheitert weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de