Das schnelllebige, stark online geprägte Leben bringt ganz neue Gefühlsbegriffe hervor. Die Forschung sieht Vorteile in dieser "Emodiversität". Hast Du jemals "velvetmist" empfunden? Auf Deutsch übersetzt ist das "Samtnebel" und es handelt sich um ein "komplexes und subtiles Gefühl, das Trost, Gelassenheit und ein sanftes Gefühl des Schwebens hervorruft". Es ist friedlich, aber flüchtiger und immaterieller als Zufriedenheit. Es kann durch den Anblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n