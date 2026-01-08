© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoDer Entwickler des Claude-Chatbots will neues Geld aufnehmen und könnte damit wertvoller werden als der größte DAX-Konzern. Der KI-Goldrausch geht ungebremst weiter.Der Boom rund um Künstliche Intelligenz erreicht die nächste Eskalationsstufe. Das US-Start-up Anthropic, Entwickler des Chatbots Claude, plant Insidern zufolge eine neue Finanzierungsrunde über rund 10 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung des Unternehmens soll dabei auf etwa 350 Milliarden US-Dollar steigen - fast eine Verdopplung innerhalb von nur vier Monaten. Zum Vergleich: Damit wäre 2021 gegründete Unternehmen nicht nur mehr wert als Chiphersteller AMD oder Ölriese Chevron, sondern auch wertvoller als Deutschlands größter …Den vollständigen Artikel lesen
