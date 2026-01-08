In Restaurants und Hotels rund um den Globus, in Betriebskantinen, Schulen oder Krankenhäusern: überall wird mit innovativen Geräten aus dem Hause Rational gekocht. Die Privatbank Berenberg hat bei dem deutschen Traditionskonzern einmal in die Töpfe geschaut - und eine Kaufempfehlung ausgesprochen.Die Aktie von Rational zeigt am Donnerstag Stärke. Nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg klettert das Papier um rund drei Prozent auf knapp 687 Euro und führt den MDAX an. Damit überspringt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
