DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CRED.AGRIC.ASSUR. 16-48 9CAB FR0013203734 09.01.2026 HZE/EOT
CRED.AGRIC.ASSUR.18-48FLR FR0013312154 09.01.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CRED.AGRIC.ASSUR. 16-48 9CAB FR0013203734 09.01.2026 HZE/EOT
CRED.AGRIC.ASSUR.18-48FLR FR0013312154 09.01.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard