DJ Zalando restrukturiert Logistiknetzwerk - 2.700 Jobs in Erfurt betroffen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Zalando strukturiert nach der Übernahme des Hamburger Online-Modehändlers About You das europäische Logistiknetzwerk der Gruppe neu. Dies beinhaltet die Schließung eines Logistikzentrums in Deutschland und die Nicht-Vertragsverlängerung für drei Logistikstandorte außerhalb Deutschlands, die von externen Dienstleistern betrieben werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Künftig soll das europaweite Logistiknetzwerk aus 14 Logistikzentren in 7 Ländern bestehen.

Bereits bis Ende September will Zalando das Logistikzentrum in Erfurt schließen, laut Mitteilung sind von den Plänen 2.700 Beschäftigte betroffen. Der Konzern werde Verhandlungen mit dem Erfurter Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan aufnehmen und habe ein "umfassendes Unterstützungsangebot entwickelt".

Die Pläne sollen sicherstellen, dass Zalando weiterhin wächst wie geplant, "im Einklang mit unseren bestehenden mittelfristigen Zielen für eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5 bis 10 Prozent sowohl beim Bruttowarenvolumen (GMV) als auch beim Umsatz".

January 08, 2026 05:00 ET (10:00 GMT)

