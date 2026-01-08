Hamburg (ots) -Die Leading Lights GmbH verstärkt ihre Geschäftsführung: Zum 1. Januar 2026 tritt Oliver Hammerstein als weiterer Geschäftsführer in das Hamburger Unternehmen ein. Gemeinsam mit Dr. Michael Gösch wird er die nächste Phase der strategischen Entwicklung gestalten.Mit Oliver Hammerstein gewinnt Leading Lights eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus der Digitalbranche. Er ist über viele Jahre als Geschäftsführer tätig und bringt umfassende Expertise in den Bereichen strategische Beratung, digitale Transformation und Unternehmensentwicklung mit.Der Eintritt von Hammerstein fällt in eine Phase bedeutender Transformation: Bereits im Herbst 2025 hat sich das Unternehmen unter dem neuen Namen Leading Lights neu positioniert und sein Leistungsportfolio erweitert. Neben exzellenter Softwareentwicklung agiert es heute als ganzheitliche Digitalberatung - von der digitalen Vision über die technische Umsetzung bis zum Betrieb.Oliver Hammerstein sagt:"Ich bin sehr dankbar für die Jahre bei Silpion - für die Menschen, die gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolge und das, was wir dort aufgebaut haben. Gleichzeitig freue ich mich sehr darauf, bei Leading Lights gemeinsam mit einem starken Team neue Impulse zu setzen und die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten. Die Verbindung aus strategischer Beratung und technologischer Exzellenz ist aus meiner Sicht der richtige Weg nach vorne. Genau hier entstehen nachhaltiger Kundennutzen und langfristiger wirtschaftlicher Erfolg. Dr. Michael Gösch und das gesamte Team stehen dabei für außergewöhnliche Qualität - fachlich wie menschlich. Man merkt sofort, dass hier etwas Besonderes gewachsen ist, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Exzellenz und nachhaltigen Erfolg für bestehende und zukünftige Kunden schaffen."Dr. Michael Gösch, geschäftsführender Gesellschafter, ergänzt:"Mit Oliver Hammerstein erweitern wir die Geschäftsführung um einen Partner, der strategische Klarheit, Marktorientierung und unternehmerische Erfahrung vereint. Diese Verstärkung ist ein wichtiger Schritt für die konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens."Klarer Kurs: Digital Excellence ganzheitlich gedachtIm Zentrum des Leistungsportfolios steht das Digital Excellence Framework (DX-Framework). Der strukturierte Ansatz verbindet Strategie, Kundenerlebnis, Produkte & Services, Daten & Technologie sowie Organisation & Prozesse und ermöglicht es Unternehmen, digitale Transformation systematisch und messbar umzusetzen.Über Leading Lights GmbHDie Leading Lights GmbH steht für ganzheitliche strategische Digitalberatung sowie technologische Exzellenz. Sie blickt auf 25 Jahre erfolgreiche Projekterfahrung zurück und hat in dieser Zeit zahlreiche innovative digitale Lösungen für namenhafte Kunden wie Eventim, Immowelt und Parship umgesetzt.Gerne stehen wir für Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung:Leading Lights GmbHWebsite: https://www.leadinglights.deDr. Michael Gösch, GeschäftsführerTel.: +49 40 4677 - 5450E-Mail: michael.goesch@leadinglights.deOliver Hammerstein, GeschäftsführerTel.: +49 1520 900 30 26E-Mail: oliver.hammerstein@leadinglights.deOriginal-Content von: Leading Lights, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181352/6192407