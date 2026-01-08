Die Aktie von Scout24 stand am Mittwoch deutlich unter Druck. Grund ist ein überraschender Wechsel an zentraler Stelle im Vorstand. Zum 1. März übernimmt Martin Mildner das Amt des Finanzvorstands. Er folgt auf Dirk Schmelzer, der den Konzern Ende Februar auf eigenen Wunsch verlässt. Im späten Handel konnte sich die Aktie stabilisieren. Auch am heutigen Donnerstag präsentiert sich das Papier robust. Eine klare positive Trendwende lässt aber weiter auf sich warten.Die starke Rally aus dem Sommer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
