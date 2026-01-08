Düsseldorf (ots) -Mit vier neuen Partnern aus den eigenen Reihen stellt Baker Tilly die Weichen gleich zum Jahresbeginn auf weiteres Wachstum und baut die Bereiche Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung weiter aus.Die internationale Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Baker Tilly beruft aus den eigenen Reihen WP/StB Jonas Hagen, RA/StB Dr. Christiane Krüger, StB Gero Lendzian sowie WP/StB Christian Neundorf zu neuen Partnern. Mit den internen Partnerernennungen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres beträgt die Anzahl der Baker Tilly Partner nunmehr 139 an Standorten in ganz Deutschland."Wir gratulieren unserer neuen Partnerin und unseren neuen Partnern herzlich zu diesem wichtigen Karriereschritt. Die Ernennungen zeigen eindrucksvoll, wie erfolgreich unsere interne Karriere- und Talentförderung ist. Es ist toll zu sehen, wie wir die Baker Tilly Partnerschaft mit so viel Kompetenz und Engagement aus den eigenen Reihen gezielt weiter ausbauen können", kommentiert das Baker Tilly Management Board: "Unsere internen Partnerbeförderungen sind der beste Beleg für unsere Wachstumsstrategie und die attraktiven Karrieremöglichkeiten bei Baker Tilly. Dabei bringen unsere neue Partnerkollegin und neuen Partnerkollegen aus den eigenen Reihen allesamt die typische Baker Tilly-DNA gleich mit: eine interdisziplinäre, internationale und unternehmerische Denkweise, die zu qualitativ hochwertigen Lösungen führt, die unseren Mandanten messbaren Mehrwert bieten."WP/StB Jonas HagenWirtschaftsprüfer und Steuerberater Jonas Hagen verstärkt seit 2021 den Bereich Audit & Advisory bei Baker Tilly. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Jahres- und Konzernabschlussprüfungen, insbesondere für Unternehmen von öffentlichem Interesse. Er verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung in der Erbringung von prüfungsnahen Beratungsleistungen in den Bereichen Interne Revision und Due Diligence. Zu seinen Fokusbranchen zählen der Maschinen- und Anlagenbau, Industrie- und Konsumgüter sowie Medien. Als Partner wird Hagen die Betreuung von Unternehmen von öffentlichem Interesse, insbesondere im Bereich der Jahres- und Konzernabschlussprüfung, am Standort Düsseldorf weiter vorantreiben.RA/StB Dr. Christiane KrügerRechtsanwältin und Steuerberaterin Dr. Christiane Krüger, LL.M. ist seit 2020 bei Baker Tilly tätig. Sie berät schwerpunktmäßig im Transaktionssteuerrecht in den Bereichen Tax Due Diligence, Akquisitionsstrukturierung und SPA-Support sowie bei Unternehmensumstrukturierungen im nationalen und internationalen Kontext. Ein weiterer bedeutender Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der W&I-Beratung (Warranty & Indemnity); hier ist sie als Underwriting Counsel für verschiedene W&I-Versicherer tätig und berät diese auch im Bereich Special Tax Risk Insurance. Ihre Erfahrung in diesem Segment fließt auch in ihre anderen Beratungsschwerpunkte ein. In ihrer neuen Rolle als Partnerin wird sich Dr. Krüger dem weiteren Ausbau der W&I-Beratung und der Beratung im Bereich Special Tax Risk Insurance widmen sowie ihrer Tätigkeit im Transaktionssteuerrecht und in der steuerlichen Gestaltungsberatung.StB Gero LendzianSeit 2004 ist Steuerberater Gero Lendzian am Dortmunder Baker Tilly Standort mit den Tätigkeitsschwerpunkten Accounting, Steuerdeklaration und Outsourcing-Services aktiv. Im Rahmen dieser Tätigkeiten liegt sein inhaltlicher Schwerpunkt in der Entwicklung, Optimierung und dem Controlling von (DATEV-)Prozessen. Neben der Mandatsbetreuung wird Lendzian als Partner zukünftig die Vereinheitlichung und Digitalisierung aller mit DATEV im Zusammenhang stehender Prozesse standortübergreifend vorantreiben und als Business Enabler im Bereich Business-IT für alle DATEV-User fungieren.WP/StB Christian NeundorfWirtschaftsprüfer und Steuerberater Christian Neundorf ist seit 2015 bei Baker Tilly tätig. Nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium begann er seine berufliche Laufbahn im Bereich Audit & Advisory am Standort Düsseldorf. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Prüfung und Beratung von Versorgungseinrichtungen, insbesondere berufsständischen Versorgungswerken und Zusatzversorgungskassen. Darüber hinaus ist Neundorf in der Prüfung und Beratung von Industrieunternehmen aus den Bereichen Automotive, Engineering und Schwerindustrie tätig. Als Partner wird er insbesondere den Bereich der Prüfung und Beratung von Versorgungseinrichtungen weiterentwickeln und strategisch stärken.Das Baker Tilly Management Board zeichnet als gesellschaftsübergreifendes Führungsgremium in Deutschland gemeinsam verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Gruppenstrategie sowie die Koordination der übergeordneten Service-Bereiche:- Prof. Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater- Dr. Thomas Gemmeke, Managing Partner, Rechtsanwalt- Ralf Gröning, Managing Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater- Oliver Hubertus, Managing Partner, Steuerberater, Rechtsanwalt