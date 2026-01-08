© Foto: Dall-EErstmalige Abflüsse aus XRP-ETFs seit ihrem Debüt lassen XRP fallen und ziehen Bitcoin gleich mit unter die Marke von 90.000 US-Dollar.Der XRP-Kurs notiert am Donnerstagmittag deutlich tiefer bei 2,10 US-Dollar, ein Minus von sieben Prozent binnen 24 Stunden. Trotz der Korrektur bleibt die Bilanz auf Wochensicht mit plus 14 Prozent positiv, auch im Monatsvergleich steht noch ein Zuwachs von 3,5 Prozent. In den vergangenen sieben Tagen bewegte sich der Kurs in einer breiten Spanne zwischen 1,83 und 2,39 US-Dollar. Vom Hoch im Juli 2025 bei 3,65 US-Dollar ist XRP jedoch weiterhin rund 41 Prozent entfernt. Parallel zur Abkühlung des Preises hat auch die Handelsaktivität spürbar nachgelassen: …Den vollständigen Artikel lesen
