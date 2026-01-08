Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
onemarkets Blog
08.01.2026 11:50 Uhr
120 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Stabiler Start in Frankfurt - geopolitische Impulse für Öl und Verteidigung

Der deutsche Leitindex zeigt sich heute stabiler zum Handelsstart, nachdem er gestern mit kräftigem Rückenwind oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten geschlossen hat.

Die asiatischen Märkte gaben nach, angetrieben von vorsichtiger Zurückhaltung nach jüngsten geopolitischen Schlagzeilen. International zeigen sich US-Energiesektoren hingegen in ausgeprägter Bewegung - im Fokus stehen heute besonders Chevron. ExxonMobil und Rüstungsaktien.

Makroökonomischer Überblick

1. Deutsche Industrieaufträge (November 2025): Überraschend starkere Entwicklung - die Industrie verzeichnete ein reales plus von 5,6 % gegenüber dem Vormonat; ohne Großaufträge immerhin ein Zuwachs von 0,7 %.
2. Eurozone - anstehendes Konsumentensentiment (10 Uhr): Erwartet wird ein leichtes Abrutschen im Vertrauen, was die weiterhin zurückhaltende Stimmung unter Haushalten widerspiegelt.
3. USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Im Fokus steht der wöchentliche Claim-Report (heute um 14:30 MEZ), nachdem Vorwoche die Arbeitslosenanträge bei 199.000 lagen - ein Signal für eine robuste, aber kostenintensive Arbeitsmarktentwicklung.

Meistgehandelte Aktien im Blick

D-Wave Quantum
Das Unternehmen meldete gestern überraschend die Übernahme von Quantum Circuits für insgesamt 550 Mio. USD. D-Wave strebt mit diesem Schritt an, schon 2026 ein fehlerkorrigierter Quantencomputer auf den Markt zu bringen.

Chevron & ExxonMobil
Die Aktien der US-Energieriesen stehen im Fokus, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, Vermögenswerte Venezuelas stärker zu kontrollieren und US-Firmen wie Chevron und ExxonMobil beim Wiederaufbau öffentlicher Öl-Infrastruktur bevorzugt einzusetzen.

Lockheed Martin, Northrop Grumman & Co.
Nach einem schwachen Start infolge von Trumps Drohung, Dividenden und Aktienrückkäufe zu blockieren, kam es am Abend zur spektakulären Wende: In einem Truth-Social-Post kündigte Trump ein historisches Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen USD für 2027 an - deutlich mehr als die bisher diskutierte Billion. Die Aussicht auf das "Dream Military" trieb die Kurse nachbörslich steil nach oben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN2TES 5,83 69,179214 USD 11,31 Open End
DAX Bear UG2JVZ 3,35 25503,609561 Punkte 73,61 Open End
DAX Bull UN1US8 10,88 24115,08122 Punkte 23,4 Open End
Siemens AG Bull HD7UJE 9,38 164,010947 EUR 2,74 Open End
DAX Bear UG2ENF 1,69 25334,762856 Punkte 146,41 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Rheinmetall AG Call UG3YRH 5,42 2500,00 EUR 6,89 17.06.2026
MTU Aero Engines AG Call HD7LTE 0,52 500,00 EUR 10,46 17.06.2026
Gold Put UN0U82 8,35 4250,00 USD 13,75 20.03.2026
BASF AG Call UG9F7E 0,19 59,00 EUR 5,3 15.12.2027
Baidu Inc. Call UN06AZ 1,92 150,00 USD 3,83 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Short UG78ZQ 2,00 2189,88972 EUR -5 Open End
DAX Short UG6H7S 2,00 26796,416216 Punkte -15 Open End
Rheinmetall AG Long UG78Z7 15,20 912,7728 EUR 2 Open End
MTU Aero Engines AG Long UG4AE1 11,90 263,323734 EUR 3 Open End
Hensoldt AG Long UG7YJF 4,01 65,15043 EUR 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 10:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

© 2026 onemarkets Blog
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.