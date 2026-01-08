Stabiler Start in Frankfurt - geopolitische Impulse für Öl und Verteidigung

Die asiatischen Märkte gaben nach, angetrieben von vorsichtiger Zurückhaltung nach jüngsten geopolitischen Schlagzeilen. International zeigen sich US-Energiesektoren hingegen in ausgeprägter Bewegung - im Fokus stehen heute besonders Chevron. ExxonMobil und Rüstungsaktien.

1. Deutsche Industrieaufträge (November 2025): Überraschend starkere Entwicklung - die Industrie verzeichnete ein reales plus von 5,6 % gegenüber dem Vormonat; ohne Großaufträge immerhin ein Zuwachs von 0,7 % . 2. Eurozone - anstehendes Konsumentensentiment (10 Uhr): Erwartet wird ein leichtes Abrutschen im Vertrauen, was die weiterhin zurückhaltende Stimmung unter Haushalten widerspiegelt. 3. USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Im Fokus steht der wöchentliche Claim-Report (heute um 14:30 MEZ), nachdem Vorwoche die Arbeitslosenanträge bei 199.000 lagen - ein Signal für eine robuste, aber kostenintensive Arbeitsmarktentwicklung.

Meistgehandelte Aktien im Blick

D-Wave Quantum

Das Unternehmen meldete gestern überraschend die Übernahme von Quantum Circuits für insgesamt 550 Mio. USD. D-Wave strebt mit diesem Schritt an, schon 2026 ein fehlerkorrigierter Quantencomputer auf den Markt zu bringen.

Chevron & ExxonMobil

Die Aktien der US-Energieriesen stehen im Fokus, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, Vermögenswerte Venezuelas stärker zu kontrollieren und US-Firmen wie Chevron und ExxonMobil beim Wiederaufbau öffentlicher Öl-Infrastruktur bevorzugt einzusetzen.

Lockheed Martin, Northrop Grumman & Co.

Nach einem schwachen Start infolge von Trumps Drohung, Dividenden und Aktienrückkäufe zu blockieren, kam es am Abend zur spektakulären Wende: In einem Truth-Social-Post kündigte Trump ein historisches Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen USD für 2027 an - deutlich mehr als die bisher diskutierte Billion. Die Aussicht auf das "Dream Military" trieb die Kurse nachbörslich steil nach oben.