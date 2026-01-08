Stabiler Start in Frankfurt - geopolitische Impulse für Öl und Verteidigung

Die asiatischen Märkte gaben nach, angetrieben von vorsichtiger Zurückhaltung nach jüngsten geopolitischen Schlagzeilen. International zeigen sich US-Energiesektoren hingegen in ausgeprägter Bewegung - im Fokus stehen heute besonders Chevron. ExxonMobil und Rüstungsaktien.
Makroökonomischer Überblick
1. Deutsche Industrieaufträge (November 2025): Überraschend starkere Entwicklung - die Industrie verzeichnete ein reales plus von 5,6 % gegenüber dem Vormonat; ohne Großaufträge immerhin ein Zuwachs von 0,7 %.
2. Eurozone - anstehendes Konsumentensentiment (10 Uhr): Erwartet wird ein leichtes Abrutschen im Vertrauen, was die weiterhin zurückhaltende Stimmung unter Haushalten widerspiegelt.
3. USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: Im Fokus steht der wöchentliche Claim-Report (heute um 14:30 MEZ), nachdem Vorwoche die Arbeitslosenanträge bei 199.000 lagen - ein Signal für eine robuste, aber kostenintensive Arbeitsmarktentwicklung.
Meistgehandelte Aktien im Blick
D-Wave Quantum
Das Unternehmen meldete gestern überraschend die Übernahme von Quantum Circuits für insgesamt 550 Mio. USD. D-Wave strebt mit diesem Schritt an, schon 2026 ein fehlerkorrigierter Quantencomputer auf den Markt zu bringen.
Chevron & ExxonMobil
Die Aktien der US-Energieriesen stehen im Fokus, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, Vermögenswerte Venezuelas stärker zu kontrollieren und US-Firmen wie Chevron und ExxonMobil beim Wiederaufbau öffentlicher Öl-Infrastruktur bevorzugt einzusetzen.
Nach einem schwachen Start infolge von Trumps Drohung, Dividenden und Aktienrückkäufe zu blockieren, kam es am Abend zur spektakulären Wende: In einem Truth-Social-Post kündigte Trump ein historisches Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen USD für 2027 an - deutlich mehr als die bisher diskutierte Billion. Die Aussicht auf das "Dream Military" trieb die Kurse nachbörslich steil nach oben.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN2TES
|5,83
|69,179214 USD
|11,31
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2JVZ
|3,35
|25503,609561 Punkte
|73,61
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1US8
|10,88
|24115,08122 Punkte
|23,4
|Open End
|Siemens AG
|Bull
|HD7UJE
|9,38
|164,010947 EUR
|2,74
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ENF
|1,69
|25334,762856 Punkte
|146,41
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UG3YRH
|5,42
|2500,00 EUR
|6,89
|17.06.2026
|MTU Aero Engines AG
|Call
|HD7LTE
|0,52
|500,00 EUR
|10,46
|17.06.2026
|Gold
|Put
|UN0U82
|8,35
|4250,00 USD
|13,75
|20.03.2026
|BASF AG
|Call
|UG9F7E
|0,19
|59,00 EUR
|5,3
|15.12.2027
|Baidu Inc.
|Call
|UN06AZ
|1,92
|150,00 USD
|3,83
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Short
|UG78ZQ
|2,00
|2189,88972 EUR
|-5
|Open End
|DAX
|Short
|UG6H7S
|2,00
|26796,416216 Punkte
|-15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG78Z7
|15,20
|912,7728 EUR
|2
|Open End
|MTU Aero Engines AG
|Long
|UG4AE1
|11,90
|263,323734 EUR
|3
|Open End
|Hensoldt AG
|Long
|UG7YJF
|4,01
|65,15043 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.01.2025; 10:20 Uhr;
