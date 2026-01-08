Essen (ots) -Energie ist das Rückgrat moderner Gesellschaften - sie wird erzeugt, transportiert, gespeichert und verteilt. Damit diese Prozesse reibungslos funktionieren, braucht es nicht nur intelligente Netze und digitale Lösungen, sondern auch zuverlässigen Schutz. Welche Innovationen die Energiewirtschaft heute und morgen prägen, zeigt die E-world energy & water vom 10. bis 12. Februar 2026 in Essen. Als europäische Leitmesse der Energiewirtschaft bringt sie internationale Aussteller, Entscheider und Fachbesucher zusammen und bietet Raum für Austausch, Vernetzung und neue Impulse.Mit dabei: NSTR. In Halle 6, Stand 6E134, präsentiert das Unternehmen seine Überwachungslösung NSTR und zeigt, wie kritische Infrastrukturen der Energie- und Wasserwirtschaft effektiv und rechtssicher geschützt werden können.NSTR - Next Security Tech RevolutionUmspannwerke, Energieanlagen, Netzknoten oder sensible Betriebsgelände zählen zur kritischen Infrastruktur. Sabotage, Diebstahl oder Vandalismus können weitreichende Folgen für Versorgungssicherheit und Wirtschaft haben. Überwachungslösung NSTR schützt diese kritische Infrastruktur effektiv und rechtssicher: Sie identifiziert und stoppt Eindringlinge mit einer Kombination aus Überwachungskameras und einer 24/7 besetzten Leitstelle. Flankiert von einem Wartungsvertrag und jederzeitiger Ansprechbarkeit, liefert die Lösung Playern der Wasserwirtschaft Sicherheit und durchgehende Betreuung. Der Security-Garant ist auf langfristige Nutzung ausgelegt: Ähnlich einem Mietvertrag zahlen Nutzer eine monatliche Gebühr.Plug-and-play für maximale FlexibilitätZum Start braucht NSTR lediglich Strom: Stecker rein und los geht's. Dank der kompakten Bauweise lässt sich das System flexibel an Masten, Zäunen oder Gebäuden installieren und eignet sich damit besonders für temporäre wie auch dauerhafte Einsatzorte innerhalb der Energiewirtschaft.Sieht, denkt, lenktFünf integrierte Kameras eines NSTR-Systems liefern gestochen scharfe Bilder über eine Fläche von rund 4.300 m². Mit einem Überwachungsradius von 200° spähen sie bis in kleinste Ecken und Winkel. KI-gestützte Analysesoftware bewertet die Bilder - treten Unbefugte in die Risikozone ein, erfolgt eine Meldung in die 24/7-besetzte Leitstelle, die umgehend Maßnahmen nach Vorgabe des Kunden einleitet. Über integrierte Lautsprecher kommt es zur direkten Täteransprache, welche zur Abschreckung der Eindringlinge dient. Das geschulte Personal sichert Beweismittel und alarmiert bei Bedarf Polizei und Sicherheitsdienst von dem Vorfall - ein 36-facher Zoom der steuerbaren PTZ-Kameraeinheit sorgt für verblüffende Deutlichkeit.Made in GermanyUm jederzeit Kontrolle zu wahren, produziert LivEye seine jüngste Sicherheitslösung selbst. Herstellung, Verkabelung, Qualitätssicherung, Produkt-, Designentwicklung und Tests finden vor Ort in Badem statt.NSTR auf der E-world energy & waterWas?Überwachungslösung NSTR zum Schutz kritischer Energie- und InfrastrukturanlagenWann?10. - 12. Februar 2026Wo?Messe Essen, Halle 6, Stand 6E134Über die LivEye GmbHDie LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme für den Einsatz in ganz Europa. Sie erfüllt mit ihrem Full-Service-Konzept Sicherheitsansprüche vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit moderner Kameratechnik, gezieltem Einsatz von KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7 besetzter Leitstelle überwachen ihre Lösungen temporäre Risikozonen. Dauerhafte Installation im Abo-Modell ermöglicht das inhouse produzierte System nstr.security. LivEye beschäftigt rund 140 Mitarbeiter an zehn Standorten in der D-A-CH-Region sowie in Polen. Mit mehr als 2.000 Systemen im Einsatz zählt das Unternehmen zu den größten Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Qualität und Service unterstreichen zahlreiche Zertifizierungen wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oder HPQR als anerkannter Partner für öffentliche Aufträge. Besondere Anerkennung erhielt LivEye durch den Best of Technology Award 2025 der WirtschaftsWoche sowie die Auszeichnung des FAZ-Instituts als attraktiver Arbeitgeber. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.Pressekontakt:Christine MildenbergerLivEye GmbHEuropa-Allee 56bD-54343 Föhren bei Trierpresse@liveye.comOriginal-Content von: LivEye GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170731/6192495