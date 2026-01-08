München (ots) -Ab 16. Januar 2026 in der ARD Mediathek, am 4. Februar 2026 ab 20:15 Uhr im Ersten (Folgen 1 und 2)Die zweite Staffel der Erfolgsserie "Tage, die es nicht gab" stellt die Freundschaft von Miriam (Franziska Weisz), Doris (Diana Amft), Inés (Jasmin Gerat) und Christiane (Franziska Hackl) erneut auf eine harte Probe. Die acht Folgen sind online first ab Freitag, 16. Januar 2026, in der ARD Mediathek zu sehen. Am Mittwoch, 4. Februar 2026 zeigt Das Erste ab 20:15 Uhr die ersten beiden Folgen, am Donnerstag, 5. Februar 2026 ab 00:15 Uhr Folgen 3-8.An der Seite der vier Hauptdarstellerinnen sind wieder u. a. Sissy Höfferer, Tobias Resch, Rick Kavanian, Jutta Speidel, Wanja Mues, Etienne Halsdorf, Stefan Pohl und Andreas Lust zu sehen sowie Paulina Hobratschk, Maya Unger und Cesár Sampson.Bei Interesse an Interviews mit den Darstellern oder Machern melden Sie sich bitte per Mail bei info@just-publicity.com. Die Termine werden individuell koordiniert.Inhalt: Das Ungesagte gehört für Doris, Inés, Miriam und Christiane zu den Arrangements ihrer Beziehungen. Diese eingeschworene Balance gerät ins Wanken, als die Freundinnen in einen Mordfall verwickelt werden: Sarah, die 18-jährige Tochter von Doris, findet in ihrem Zimmer die Leiche ihrer Mitschülerin Emily. Inés' Sohn Olivier gerät unter Verdacht, seine Freundin erstochen zu haben. Schon bald rückt das Beziehungsgeflecht der Freundinnen, die sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit im Elitegymnasium Sophianum kennen, ins Visier der Polizei. Affären, Anschuldigungen und Vertrauensbrüche - die Suche nach der Wahrheit löst einen Sog von Beziehungsproblemen aus. Doris werden die Grenzen ihrer Loyalität zu Sebastian bewusst, Inés und Etienne geraten in eine Vertrauenskrise, Christiane und Filip müssen einander Geheimnisse offenbaren und Miriam erkennt, dass ihr Ex-Mann Joachim noch eine einflussreiche Rolle in ihrem Leben spielt."Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse" ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto, MDR, SWR, WDR, NDR, BR und RB, hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria (ABA). Produzenten sind Oliver Auspitz und Andreas Kamm, Executive Producer ist Catrin Strasser. Regie führten wie schon bei der ersten Staffel Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger. Die Idee und das Drehbuch stammen von Mischa Zickler. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Christoph Pellander (ARD Degeto), Franka Bauer und Meike Götz (MDR) sowie Sabine Renner-Lehner und Katharina Schenk (ORF). Gedreht wurde von Mai bis September 2024 in Wien und Umgebung. In Österreich wurde die Serie vom 17. November bis 8. Dezember 2025 ausgestrahlt.Ein ausführliches Pressedossier finden akkreditierte Journalisten im Presseservice des Ersten unter https://presse.daserste.de/. Alle Folgen können im Vorführraum des Presseservices gesichtet werden.Fotos unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:ARD Degeto, Carina HoffmeisterTel.: 069/1509-331E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deJust Publicity, Kerstin Böck, Clea Fricke und Viviana WagnerTel.: 089/202082-60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6192558