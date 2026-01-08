Anzeige
Donnerstag, 08.01.2026
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
WKN: A3ECDT | ISIN: US68989M2026 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
07.01.26 | 22:00
25,700 US-Dollar
0,00 % 0,000
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OUSTER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OUSTER INC 5-Tage-Chart
ratgeberGELD.at
08.01.2026 12:39 Uhr
Ouster - OUST: neuer Hype um Hardware-KI!

Long Trade trotz roter Zahlen?

Tasse-mit-Henkel-Formation bei der Ouster-Aktie (OUST)! Fokus auf LiDAR-Technogie!

Ouster (OUST) - ISIN US68989M1036

Rückblick: Die an der US-Technologiebörse NASDAQ gelistete Ouster-Aktie befindet sich in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung mit einem Kursplus von rund 11 Prozent in den vergangenen sechs Monaten. Nach dem Pivot-Hoch vom Oktober formierte sich seit Anfang November eine Tasse-mit-Henkel-Formation, wobei der unmittelbare Kontakt zur Widerstandszone bei den letzten Tageskerze noch fehlt.

Ouster-Aktie: Chart vom 07.01.2026, Kürzel: OUST Kurs: 25.70 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine weiter Annäherung an die genannte Widerstandszone vor dem Trigger wäre wünschenswert. Kursziel wäre das zuvor genannte Pivot-Hoch.

Mögliches bärisches Szenario

Da schwarze Zahlen laut aktuellen Prognosen noch in weiter Ferne liegen, sollten wir den Stop Loss möglichst eng setzen. Bei der eingezeichneten Risikospanne sind es immerhin etwa sieben Prozent des Kurswertes. Unter den letzten beiden Tageskerzen könnten wir ein geeignetes Niveau finden.

Meinung

Nach dem KI-Hype bei Software könnten bald hardwaregetriebene autonome Systeme in den Fokus rücken. Roboter, selbstfahrende Fahrzeuge und intelligente Infrastruktur funktionieren nur, wenn sie ihre Umgebung präzise erfassen - dafür sind LiDAR*-Sensoren als Hardware-Grundlage entscheidend. Genau könnte die Chance von Ouster liegen. Das Unternehmen aus San Francisco positioniert sich als westlicher Anbieter von LiDAR-Hardware inklusive zugehöriger Auswertungssoftware, profitiert von politischen Vorbehalten gegenüber chinesischen Herstellern und erweitert mit neuen Chips und Sensorgenerationen seinen adressierbaren Markt deutlich. Für 2025 werden rund 145 Millionen USD Umsatz erwartet, während der langfristige Gesamtmarkt auf etwa 140 Milliarden USD geschätzt wird. Patentstreitigkeiten bleiben ein Risiko, liefern aber teilweise auch Lizenzeinnahmen. Kurz gesagt: Ouster ist noch lange nicht rentabel, es wird als spekulativer, aber gut positionierter Profiteur des Booms autonomer Hardware-Systeme beschrieben. Das Chartbild zeigt viel Luft nach oben, sodass wir zu einer bullischen Einschätzung kommen.

*LiDAR (Light Detection and Ranging) ist eine Fernerkundungstechnologie, bei der Laserimpulse ausgesendet und deren Reflexionen ausgewertet werden, um Entfernungen exakt zu bestimmen und daraus dreidimensionale Darstellungen der Umgebung zu berechnen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 1.54 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 37.79 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Ouster ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.sharedeals.de/ouster-aktie-nach-der-ki-revolution-kommt-die-physische-intelligenz/
  • Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
