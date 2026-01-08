Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Schweiz zeigt im Dezember eine leichte Aufwärtsbewegung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach einer Nullrate im November sei die Teuerung im Jahresvergleich minimal auf 0,1 Prozent gestiegen. Die Wirtschaft der vergangenen Monate sei von deflationären Tendenzen geprägt. Die Kerninflation habe ebenfalls leicht zugelegt und 0,5 Prozent erreicht. Insgesamt signalisiere die Lage eine fragile Erholung ohne deutliche Inflationsdynamik. Der EUR/CHF-Kurs notiere derzeit um 0,9310. (08.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
