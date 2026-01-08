Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Zum Start in das Jahr 2026 erwartet UBS Asset Management (UBS-AM) ein solides globales Wachstum bei zugleich nachlassendem Inflationsdruck.Die Risiken für die Konsens-Wachstumsprognosen seien eher nach oben gerichtet. "Robuste Unternehmensbilanzen, günstige Finanzierungsbedingungen, eine unterstützende Fiskalpolitik und nachlassende zollbedingte Effekte stützen den Wachstumsausblick", sage Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
