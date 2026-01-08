© Foto: Christian Klindt Soelbeck - Ritzau Scanpix Foto/APNach der Trump-Rhetorik rund um Grönland schossen Seltene-Erden-Aktien kurz nach oben. Doch schon einen Tag später kippt die Stimmung - Anleger kassieren Gewinne, Zweifel an Machbarkeit und Timing drücken die Kurse.Nach einer kurzfristigen Rallye am Mittwoch haben viele Seltene-Erden-Aktien am Donnerstag bereits wieder nachgegeben. Titel wie MP Materials, Critical Metals und United States Antimony gerieten erneut unter Druck, nachdem die anfängliche Euphorie über Aussagen aus dem Weißen Haus abgeklungen war. Zuvor hatte Washington bestätigt, dass Präsident Donald Trump und sein Team "eine Reihe von Optionen" prüfen, um den Erwerb Grönlands voranzutreiben - einschließlich militärischer …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE