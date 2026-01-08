EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.01.2026 / 12:56 CET/CEST

Nagarro SE / Aktienrückkauf - 7. Zwischenmeldung und Schlussmitteilung





Nagarro SE / Aktienrückkauf - 7. Zwischenmeldung und Schlussmitteilung

München, den 8. Januar 2026 - Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich zum 7. Januar 2026 insgesamt 265.232 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich zum 7. Januar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 5. Januar 2026 10.053 75,0455 754.432,41 6. Januar 2026 9.832 74,1255 728.801,92 7. Januar 2026 2.044 74,2500 151.767,00 Gesamt: 21.929 74,5589 1.635.001,33



Das Aktienrückkaufprogramm wurde mit dem 7. Januar 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs seit dem 24. November 2025 bis einschließlich zum 7. Januar 2026 durch die Nagarro SE erworbenen Aktien beläuft sich auf 265.232 Stückaktien. Dies entspricht einem Anteil von rund 2,05 % des derzeitigen Grundkapitals der Nagarro SE. Der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug EUR 75,4056. Insgesamt wurden Aktien in einem Gesamtvolumen von EUR 19.999.990,30 (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).