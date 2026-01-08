Anzeige
WKN: A14WK0 | ISIN: US55024U1097 | Ticker-Symbol: LU2
Tradegate
08.01.26 | 12:49
339,50 Euro
+0,95 % +3,20
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
LUMENTUM HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LUMENTUM HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
338,00338,4013:19
336,00339,4013:19
ratgeberGELD.at
08.01.2026 13:09 Uhr
102 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Lumentum Holdings: Bullen nehmen die psychologische 400-USD-Marke ins Visier!

Hochgeschwindigkeits-Rallye erreicht kritischen Widerstand!

Rückblick

Lumentum Holdings ist ein wichtiger Zulieferer von Komponenten für Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Rechenzenten. Das Unternehmen treibt mit seinen optischen Technologien die nächste Ära der Konnektivität voran. Charttechnisch sehen wir einen etablierten Aufwärtstrend, der sich über die letzten Monate gefestigt hat.

Lumentum Holdings-Aktie: Chart vom 07.01.2026, Kürzel: LITE, Kurs: 387.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie konsolidiert aktuell direkt unter der psychologisch wichtigen Marke von 400 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand per Tagesschlusskurs wäre ein starkes Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Solange die Aktie oberhalb des EMA 20 bleibt, ist der starke Trend intakt. Sollte der Ausbruch scheitern, dient die Zone um 360 USD als erster wichtiger Auffangbereich. Ein Rutsch unter die 20-Tagelinie würde das Momentum brechen. Bei einem stärkeren Abverkauf liegt das nächste große Ziel für Bären im Bereich von 300 USD (EMA 50).

Meinung

Lumentum ist aktuell ein klassischer "Momentum-Play". Die Aktie profitiert direkt vom Ausbau der globalen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Das Papier hat im letzten Jahr über 300 % zugelegt. Solche parabolischen Anstiege bergen immer das Risiko von Gewinnmitnahmen, besonders wenn die hohen Erwartungen bei den nächsten Quartalszahlen (erwartet Anfang Februar) nicht getroffen werden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 27.86 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.23 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Lumentum Holdings ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 8.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.