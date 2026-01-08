Lumentum Holdings: Bullen nehmen die psychologische 400-USD-Marke ins Visier!

Hochgeschwindigkeits-Rallye erreicht kritischen Widerstand!

Rückblick

Lumentum Holdings ist ein wichtiger Zulieferer von Komponenten für Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Rechenzenten. Das Unternehmen treibt mit seinen optischen Technologien die nächste Ära der Konnektivität voran. Charttechnisch sehen wir einen etablierten Aufwärtstrend, der sich über die letzten Monate gefestigt hat.

Lumentum Holdings-Aktie: Chart vom 07.01.2026, Kürzel: LITE, Kurs: 387.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie konsolidiert aktuell direkt unter der psychologisch wichtigen Marke von 400 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand per Tagesschlusskurs wäre ein starkes Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Solange die Aktie oberhalb des EMA 20 bleibt, ist der starke Trend intakt. Sollte der Ausbruch scheitern, dient die Zone um 360 USD als erster wichtiger Auffangbereich. Ein Rutsch unter die 20-Tagelinie würde das Momentum brechen. Bei einem stärkeren Abverkauf liegt das nächste große Ziel für Bären im Bereich von 300 USD (EMA 50).

Meinung

Lumentum ist aktuell ein klassischer "Momentum-Play". Die Aktie profitiert direkt vom Ausbau der globalen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Das Papier hat im letzten Jahr über 300 % zugelegt. Solche parabolischen Anstiege bergen immer das Risiko von Gewinnmitnahmen, besonders wenn die hohen Erwartungen bei den nächsten Quartalszahlen (erwartet Anfang Februar) nicht getroffen werden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 27.86 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.23 Mrd. USD

Meine Meinung zu Lumentum Holdings ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 8.01.2026

