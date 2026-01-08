Seit Anfang Januar 2026 ist Sebastian Mederer Vorstand der KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, der KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG sowie der KRAVAG-SACH Versicherungs-VaG. Als Vorstand der KRAVAG folgt er auf Michael Busch, der seinen Ruhestand angetreten hat. Neuzugang im KRAVAG-Vorstand: Wie das Unternehmen mitteilt, wurde Sebastian Mederer zum 01.01.2026 zum Vorstand der KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, der KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG sowie der KRAVAG-SACH Versicherungs-VaG berufen. Den vollständigen Artikel lesen ...
