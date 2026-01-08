EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/investoren/ir-download-bereich
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.blg-logistics.com/en/investors/ir-download-area
