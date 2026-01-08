Der hohe Bedarf wird eines der bestimmenden Themen in diesem Jahr. In einer exklusiven Analyse von BÖRSE ONLINE stehen zwei europäische Riesen aus Spanien und Italien auf der Kaufliste weit oben. Anwendungen für künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Cloud-Services sind die neuen Stromfresser. Dazu kommen die Industrie und die Produktion, die fossile Energien durch Elektrifizierung ersetzen. Elektroautos, Wärmepumpen und der Ausbau erneuerbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
