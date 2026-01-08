DJ MAKRO TALK/EZB dürfte Zinsen bis Mitte 2027 stabil halten

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins nach Einschätzung von Volkswirten der Deutschen Bank bis Mitte 2027 bei 2,00 Prozent lassen und ihn anschließend bis Ende 2027 auf 2,50 Prozent und bis Ende 2028 auf 2,75 Prozent anheben. "Die Frage für das erste Halbjahr 2026 lautet, ob die EZB die Zinsen erneut senkt. Eine Inflation, die das Ziel unterschreitet, würde der EZB zwar Spielraum für Lockerungen geben. Allerdings rechnen die EZB-Volkswirte nun mit einem geringeren Unterschreiten, und der jüngste Tonfall aus dem Rat deutet auf wenig Neigung hin, diese Option zu nutzen", erläutern sie in einer Analyse.

Die Inflationserwartungen seien stabil, und die Rückkehr der Kerninflation zum Zielwert werde nun langsamer als bisher erwartet ablaufen. "Zudem lieferte Chefvolkswirt Philip Lane eine Begründung dafür, ein durch das Energieangebot verursachtes Unterschreiten der Inflation zu ignorieren", fügen sie hinzu. Sie empfehlen, Inflationserwartungen, die zugrunde liegende Teuerung und die Löhne genau zu beobachten. "Hier liegt aus unserer Sicht der Schlüssel für den künftigen Kurs der Geldpolitik. Beim Inflationsausblick bestehen Risiken in beide Richtungen - wobei wir davon ausgehen, dass sich die Risiken im Verlauf des Jahres 2026 von der Unter- auf die Oberseite verlagern."

January 08, 2026 07:10 ET (12:10 GMT)

