Hamburg (www.fondscheck.de) - Gold war 2025 eine der am besten performenden Assetklassen und wurde nur von seinem kleinen Bruder Silber etwas in den Schatten gestellt, so die PUNICA Invest GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In beide Edelmetalle investiert seit 2009 der HANSAgold (ISIN DE000A2P3XY1/ WKN A2P3XY), der erste reine Edelmetallfonds, der in Deutschland zum Vertrieb zugelassen wurde. Ursprünglich als Absicherungsstrategie nach der Finanzkrise 2008 konzipiert, findet sich das Sondervermögen mittlerweile in genau dieser Rolle in zahlreichen Depots wieder. Dank hoher Mittelzuflüsse und guter Performance konnte der Fonds 17 Jahre nach seiner Auflegung nun erstmals die Marke von 1er Milliarde US-Dollar überschreiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
