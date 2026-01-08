© Foto: Jan Woitas - dpaDer KI-Hype frisst Strom - und befeuert plötzlich Solar-, Wind- und Lithium-Aktien. Während Öl-Aktien abrutschen, legen Clean-Energy-Indizes zum Jahresstart zu. Was dahintersteckt.Wer dachte, der Höhenflug der grünen Aktien sei nur ein Strohfeuer gewesen, erlebt zum Jahresstart 2026 ein Comeback, das kaum einer auf dem Zettel hatte: Ausgerechnet die KI-Nachfrage sorgt dafür, dass Clean-Energy-Titel weiter nach oben ziehen - während Ölwerte wieder Gegenwind bekommen. In den letzten fünf Tagen gewann der S&P Global Clean Energy Transition Index knapp drei Prozent hinzu. Der RENIXX legte im selben Zeitraum sogar um fast vier Prozent zu. Und der WilderHill Clean Energy Index gewann sogar fast …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE