EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SNP Schneider-Neureither & Partner SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SNP Schneider-Neureither & Partner SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://investor-relations.snpgroup.com/en/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.snpgroup.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2257280 08.01.2026 CET/CEST