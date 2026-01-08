DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar (vorläufige Fassung)
=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -2,0% gg Vj zuvor: -2,2% gg Vj *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 08:00 DE/Handelsbilanz November Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +16,9 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Importe PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,2% gg Vm *** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober *** 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember *** 08:45 FR/Industrieproduktion November PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 13:45 DK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz "The Danish Economy in a Changing World" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +73.000 gg Vm zuvor: +64.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +2,5% gg Vm August: -8,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,1% gg Vm August: -3,7% gg Vm *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober PROGNOSE: 52,0 Baubeginne PROGNOSE: 1,33 Mio zuvor: k.A. Baugenehmigungen PROGNOSE: 1,34 Mio zuvor: k.A. *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,3 - RU/Börsenfeiertag: Russland ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A. = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
