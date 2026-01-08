Nach einer kräftigen Erholung fällt Ethereum seit Mitte dieser Woche wieder etwas zurück. Handelt es sich dabei nur um ein kurzes Durchschnaufen seitens der Bullen oder steckt mehr dahinter? Und wie kann es jetzt weitergehen? ETH zurück über 3.000 US$ Die nach Bitcoin zweitgrößte Kryptowährung hat seit dem Tief aus der zweiten Novemberhälfte bei 2.621 US$ wieder deutlich zulegen können und mit dem Sprung über die 3.000-US$-Marke ein positives Signal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
