Frankfurt am Main (ots) -Seit 25 Jahren gibt es "Alle Wetter!" im hr-fernsehen. Die Sendung legte 2001 den redaktionellen Grundstein für das ARD-Wetterkompetenzzentrum, das 2020 im Hessischen Rundfunk angesiedelt wurde. Zum Geburtstag am 15. Januar blickt die Wettersendung auf die Highlights der vergangenen rund 6.520 Sendungen zurück."Alle Wetter!" ging 2001 mit acht Minuten Sendezeit an den Start. Wichtiges Element war schon damals, das Wetter live zu erleben. Zuerst auf dem Dach des Main Tower, seit Juni 2015 auf dem höchsten Dach des hr-Funkhauses am Dornbusch.Wegen der großen Publikumsresonanz wurde 2006 das Format, das seit vielen Jahren von Thomas Ranft präsentiert wird, auf 15 Minuten verlängert und vor die "Hessenschau" platziert. Mit Erfolg: "Alle Wetter!" ist seit rund zwei Jahrzehnten die zweiterfolgreichste Sendung im hr-fernsehen. Sie erreichte im vergangenen Jahr im Durchschnitt 200.000 Menschen und einen Marktanteil von 15,0 Prozent."Alle Wetter!" ist heute Teil des ARD-Wetterkompetenzzentrums und dadurch Mitglied einer starken Familie. Allein für das Fernsehen werden im Kompetenzzentrum täglich bis zu 100 Sendeminuten für die gesamte ARD produziert - vom Tagesschau-Wetter im Ersten, über tagesschau24 bis hin zu Wetterberichten im Hessischen Rundfunk und anderen Dritten Programmen. Hinzu kommen Radio-Aufsager und Vorhersagen für Onlineseiten und Videotext-Angebote der ARD-Anstalten. "Wir haben mit dem Wetterkompetenzzentrum die großartige Möglichkeit, Wetter in vielen verschiedenen Formen zu zeigen," sagt die Leiterin des ARD-Wetterkompetenzzentrums, Silke Hansen. "In kompakter, sachlicher Form wie beim Wetter der Tagesschau, etwas ausführlicher im 'Wetter vor acht" im Ersten und vielseitig, informativ, unterhaltsam und ausführlich bei 'Alle Wetter!' im hr-fernsehen, fügt sie hinzu.Seinen 25. Geburtstag feiert am 15. Januar auch "Maintower". Das Boulevardmagazin des hr-fernsehens wurde 2001 zusammen mit "Alle Wetter!" aus der Taufe gehoben. Heute ist das Magazin Teil des Programmbereichs Hesseninformation und erreichte 2025 durchschnittlich rund 139.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 13,9 Prozent.