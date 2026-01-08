© Foto: picture alliance / NurPhoto | Michael NguyenDie Uniqlo-Mutter Fast Retailing überrascht mit starkem Quartal: Robuste Nachfrage und neue Läden stützen das Wachstum trotz Zöllen. Die Aktie steigt am Donnerstag.Fast Retailing, die Muttergesellschaft von Uniqlo gab am Donnerstag bekannt, dass der operative Gewinn im Quartal um ein Drittel stieg. Die Jahresprognose wurde daraufhin angehoben. Als Grund wurde ein weltweites robustes Umsatzwachstum, das dazu beigetragen habe, die US-Zölle zu verkraften, genannt. Das Unternehmen Fast Retailing, das auf dem Weg zu seinem fünften Gewinnjahr in Folge ist, profitierte von einer Umsatzsteigerung in China, sowie von einer aggressiven Expansionsstrategie in Nordamerika und Europa. Im Laufe des …Den vollständigen Artikel lesen
