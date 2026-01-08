Die LTA Legal & Tax Assekuranzmakler GmbH, die auf Versicherungslösungen für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe spezialisiert ist, gehört nun zum Aon-Konzern. LTA soll als eigenständige Marke am Markt aktiv bleiben und künftig als Spezialmakler innerhalb des Aon-Konzerns agieren. Das globale Beratungsunternehmen Aon hat die Übernahme des Maklerunternehmens LTA Legal & Tax Assekuranzmakler GmbH bekannt gegeben. LTA ist auf Versicherungs- und Risikolösungen in rechts- und wirtschaftsberatenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
