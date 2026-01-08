Quantencomputer als doppelte Gefahr für Bitcoin: Experten schlagen Alarm

Das Thema Quantencomputer wird laut einigen Experten eine immer größere Bedrohung für Bitcoin. Zwei Experten erklären nun eindringlich die Risiken und Gefahren, auf die sich Anleger gefasst machen müssen.

Experten analysieren die doppelte Bedrohung

David Duong, Leiter der Investmentforschung bei Coinbase, hat sich das Problem genauer angeschaut. Er erklärte: Das bedeutet, dass Quantencomputer tatsächlich zwei separate Bedrohungen darstellen. Sie könnten potenziell die kryptografische Sicherheit privater Schlüssel brechen, wodurch Angreifer Gelder von anfälligen Adressen stehlen könnten, und sie könnten potenziell Blöcke effizienter minen und so das Wirtschafts- und Sicherheitsmodell von Bitcoin stören.

Allerdings gehen wir davon aus, dass das Quanten-Mining selbst angesichts der Skalierungsbeschränkungen vorerst eine untergeordnete Priorität hat, weshalb die Signaturmigration im Mittelpunkt steht. Insgesamt sehen wir Quantencomputing nicht als unmittelbare Bedrohung an, da die heutigen Maschinen um Größenordnungen zu klein sind, um die Kryptographie von Bitcoin zu knacken. Gleichwohl freuen wir uns, dass die Open-Source-Community weiterhin wachsam an der Entwicklung von Migrationspfaden nach dem Quantenzeitalter arbeitet.

Nic Carter warnt vor größeren Risiken

Nic Carter warnte eindringlicher vor den Risiken. Konkret sagte er: Hier ist also die hässliche Wahrheit. Nur wenige Bitcoin-Anhänger werden dies zugeben. Blockchains sind im Vergleich zu anderen Systemen, die auf Public-Key-Kryptografie basieren, besonders anfällig für Quantencomputer.

Quantencomputer sind von einer fernen theoretischen Möglichkeit zu einer rein technischen Herausforderung geworden und könnten in einem Jahrzehnt oder weniger Realität sein. Wenn dem so ist, müssen Bitcoiner schon heute mit den Vorbereitungen beginnen. Die Dringlichkeit der Maßnahme sieht Carter einerseits darin begründet, dass ein solches Update der Bitcoin-Blockchain deutlich komplexer wäre als in der Vergangenheit. Andererseits verwies er auf das sich immer schneller entwickelnde Feld der Quantencomputer, welches durch sein Wachstum ein immer größeres Risiko darstellen würde.

