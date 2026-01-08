Rumble integriert Krypto-Wallet: Direkte Zahlungen mit Tether möglich

Rumble hat sich in den vergangenen Jahren als eine Art alternative Video-Plattform zu YouTube positioniert, mit Fokus auf Meinungsfreiheit und direkter Monetarisierung für Creator. Während große Tech-Plattformen wie YouTube bei der Integration von Kryptowährungen bislang eher zögerlich agierten, geht Rumble nun einen entscheidenden Schritt weiter. Statt nur über Krypto zu sprechen, will das Unternehmen selbst Infrastruktur bereitstellen: Mit einer eigenen Wallet-Lösung öffnet Rumble sein Ökosystem konsequent für digitale Vermögenswerte.

Rumble Wallet mit Tether-Integration

Die YouTube-Alternative Rumble Inc. und der Stablecoin-Gigant Tether haben gemeinsam eine Neuerung im Bereich Social-Media-Monetarisierung vorgestellt: die Rumble Wallet - eine direkt in die Rumble-Plattform integrierte, nicht-verwahrende Krypto-Wallet, womit Creator direkt und ohne Zwischenhändler mit Kryptowährungen unterstützt werden können.

Im Kern handelt es sich bei der Rumble Wallet um eine Applikation, die nahtlos ins Rumble-Ökosystem eingebettet ist. Nutzer können damit ihre Lieblings-Content-Creator mit Bitcoin (BTC), dem führenden Stablecoin Tether (USDT) oder Tether Gold (XAUt) direkt und in Echtzeit belohnen, ohne den Umweg über traditionelle Banken, Zahlungsdienstleister oder Werbenetzwerke.

Technische Basis und Partnerschaften

Ein zentrales technisches Element ist das Wallet Development Kit (WDK) von Tether, das als technologische Grundlage dient und die Entwicklung sicherer, nicht-verwahrender Wallets für Plattformen wie Rumble ermöglicht. Anders als bei klassischen Plattform-Zahlungsmethoden behalten Nutzer bei einer non-custodial Wallet die vollständige Kontrolle über ihre Private Keys und Krypto-Guthaben.

Um den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten, arbeitet Rumble mit MoonPay zusammen: Diese Partnerschaft ermöglicht on-chain/on-off-Ramp-Funktionen. Nutzer können also direkt mit Kreditkarten, Apple Pay, PayPal oder Venmo Kryptowährungen kaufen oder in Fiat-Währungen zurücktauschen, alles innerhalb der Rumble-Umgebung.

Der Schritt von Rumble und Tether zeigt, wie schnell Krypto-Infrastruktur in Mainstream-Plattformen Einzug hält. Wenn Wallets, Token und direkte Zahlungen nahtlos integriert sind, entsteht die Basis für völlig neue digitale Geschäftsmodelle. 2026 dürfte vor allem ein Bereich davon profitieren: Krypto-Games.

