XRP übertrifft Bitcoin und Ethereum: Starke Rallye zum Jahresstart

Der Kurs von XRP läuft aktuell immer weiter nach oben und schlägt dabei sowohl den Bitcoin als auch Ethereum. Doch was steckt hinter dieser Aufwärtsbewegung? Und wie kann es jetzt weitergehen?

Massive Zuflüsse in XRP-ETFs als Treiber

Der Kurs der Kryptowährung XRP kennt aktuell nur eine Richtung: nach oben. Laut CNBC-Moderatorin Mackenzie Sigalos hat sich diese Bewegung bereits lange angekündigt: Während der Flaute im vierten Quartal investierten viele Menschen massiv in XRP-ETFs, was genau das Gegenteil von dem ist, was bei Bitcoin- und Ether-ETFs passiert, wo sich die Anleger im Gleichklang mit dem Kurs der jeweiligen Kryptowährung bewegen.

Da es besonders seit Anfang des Jahres nochmals deutlichere Zuflüsse gibt, ist die aktuelle Kursbewegung kaum verwunderlich. Gleichzeitig bessert sich auch das Sentiment bei XRP. Market Prophit, das mithilfe von KI Krypto-Social-Media-Accounts analysiert, äußerte sich kürzlich darüber, dass Anleger wesentlich positiver hinsichtlich der Kryptowährungen geworden seien.

Operative Erfolge und Analystenprognosen

Gleichzeitig läuft es operativ weiter gut für das hinter der Kryptowährung stehende Unternehmen Ripple Labs. Neben der Expansion nach Japan und dem boomenden Stablecoin-Geschäft, steht weiterhin das Thema eines potenziellen Börsengangs im neuen Jahr im Raum.

Diese Faktoren könnten auch weitere Preistreiber für den Kurs von XRP sein. Konkret sieht Krypto-Analyst Geoffrey Kendrick den Kurs von XRP bei 8,00 US-Dollar bis zum Ende von 2026. 2027 sollen dann sogar 10,40 US-Dollar erreicht werden und 2028 ein lokales Hoch bei 12,50 US-Dollar.

Bitcoin Hyper Presale mit starkem Momentum

Während die Chancen gut stehen, dass XRP in diesem Jahr ein neues Allzeithoch von über 5 Dollar erreicht und seinen Kurs damit mehr als verdoppelt, erwarten Analysten bei Bitcoin Hyper einen Anstieg um mehr als das 10-fache. Das liegt daran, dass hier eine Layer-2-Lösung entwickelt wird, die Bitcoin auf ein ganz neues Level heben könnte.

Auf der Hyper Chain soll Bitcoin mit den Vorteilen des Solana-Ökosystems ausgestattet und dadurch DeFi-fähig werden. Damit würden zahlreiche neue Anwendungsfälle für die digitale Leitwährung geschaffen werden. Der HYPER-Token hat inzwischen über 30 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.