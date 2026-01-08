Die Prager Verkehrsbetriebe (DPP) schicken erstmals neue Elektrobusse des Typs SOR ENS 12 vom tschechischen Herstellers SOR Libchavy in den Linienbetrieb. Die ersten 18 Fahrzeuge beherbergen einen E-Antrieb von Skoda Electric und sind Teil eines Rahmenvertrags über bis zu 100 Elektrobusse. Wie DPP meldet, sind die ersten vier SOR-Elektrobusse in Prag angekommen und werden vom Busbetriebshof Vrsovice aus auf der Linie 213 eingesetzt. Die restlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net