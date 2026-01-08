© Foto: Steffen Trumpf/dpaEquinor erneuert große Rahmenverträge: Mehrere Firmen profitieren, bei den neuen Deals, die Verträge von 2016 ersetzen. Die Aktie ist am Donnerstag leicht im Minus.Das norwegische Energieunternehmen Equinor teilte am Donnerstag mit, dass es Rahmenverträge mit einer Gruppe von Zulieferern im Wert von 100 Milliarden norwegischen Kronen (8,48 Milliarden Euro) für die Wartung und Modifizierung seiner Offshore- und Onshore-Anlagen unterzeichnet hat. Die Verträge wurden über fünf Jahre mit Aibel, Wood Group, IKM Group, Head Energy und Rosenberg Worley, Moreld Apply und Aker Solutions unterzeichnet. Die neuen Vereinbarungen ersetzen Verträge, die 2016 mit Aibel, Apply, Wood Group, Aker Solutions …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE