Leipzig (ots) -Der MDR hat heute sein digitales Mediendossier zum Polizeiruf 110 aus Halle "Der Wanderer zieht von dannen" veröffentlicht. Zum dritten und zugleich letzten Mal ermitteln Peter Kurth und Peter Schneider als Kommissare Koitzsch und Lehmann. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Jule Böwe, Cordelia Wege und Henning Peker. Der Film wird am 15. Februar, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt und steht ab sofort für Rezensionszwecke im ARD-Vorführraum zur Verfügung.Das Mediendossier finden Sie hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freportage.mdr.de%2Fmediendossier-PR-Der-Wanderer-zieht-von-dannen&data=05%7C02%7CBirgit.Friedrich%40ardkultur.de%7Caec63b3a58714cb236d908de4e97dab2%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639034611262413366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ivnBZXpepVCJr9c%2FzC594n1%2FDcDviFPD24n8NQ9YHWk%3D&reserved=0).Zum InhaltDer dritte Fall der halleschen Kommissare Koitzsch und Lehmann (Peter Kurth und Peter Schneider) beginnt mit einem mysteriösen Tod in der Badewanne.Schnell wird klar: Die alte Frau Krüger (Sybille Maria Dordel) ist keines natürlichen Todes gestorben - sie wurde ermordet. Der übereifrige Hausmeister Trojanowitz (Henning Peker) gerät unter Verdacht, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Spuren führen die beiden Ermittler zurück in die Vergangenheit: zum ungelösten Mord an Uwe Baude und zu weiteren ungeklärten Fällen.Ein düsterer Verdacht drängt sich auf: Haben sie es mit einem Serientäter zu tun? Bei ihrer Suche stoßen sie auf eine alte Bekannte - Frau Sommer (Cordelia Wege). Könnte sie der Schlüssel zur Lösung sein? Doch ehe die Kommissare den Täter finden, gerät Koitzsch selbst in tödliche Gefahr."Der Wanderer zieht von dannen" ist der dritte und zugleich letzte Teil der als Trilogie angelegten "Polizeiruf 110"-Reihe aus Halle. Den Auftakt bildete im Mai 2021 die Jubiläumsfolge "An der Saale hellem Strande", die anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kult-Krimireihe ausgestrahlt wurde. Der zweite Fall "Der Dicke liebt" lief im April 2024. Produziert wurde der aktuelle Film im Auftrag des MDR für Das Erste von filmpool fiction in Kooperation mit der in Halle/Saale ansässigen Produktionsfirma 42film GmbH.Weiteres Fotomaterial zum Download finden Sie unter ARDFoto.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ard-foto.de%2F&data=05%7C02%7CBirgit.Friedrich%40ardkultur.de%7Caec63b3a58714cb236d908de4e97dab2%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639034611262475855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YASF1wcG4dW68KJufjHcCvfSvW3GK3iJgK8rsKehGAE%3D&reserved=0).Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6192739